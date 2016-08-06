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على جمعة: شباب الجماعة الإرهابية يسيرون على خطى المشركين

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على جمعة: شباب الجماعة الإرهابية يسيرون على خطى المشركين على جمعة: شباب الجماعة الإرهابية يسيرون على خطى المشركين
كتب على حسان

وجه الدكتورعلى جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، الشكر لجميع محبيه لتضامنهم وتعاطفهم معه بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها، أمس الجمعة، مؤكدًا أن شباب الإخوان يسيرون على خطى المشركين.

 

وأضاف فى برنامج "والله أعلم"، مع الإعلامى عمرو خليل، اليوم السبت، أن "الجهالة" استشرت فى بعض الشباب إلى أن وصل بهم الحال بأن يقلدون المشركين خطوة بخطوة.

 

وتابع: "هذه الكلمات بالذات تقال لشباب الجماعة الإرهابية، ومن أراد الدراسة والتحليل سيجد أنهم يتبعون خطوات المشركين، حيث وجدت أحدهم كتب عنى أننى شيخ الطرائف والغرائب، مستشهدًا بالحقائق التى أذكرها والتى لم يقرأها فى حياته قط ولم يعلمها كعلاقة الإخوان بهتلر، وهو أمر مقرر ومعروف لدى العالم بالصوت والصورة".

 

واستطرد: "القدماء منهم لم يكونوا بمثل هذه الحماقة أبدًا، حيث كانوا يقولون إن هتلر أسلم وسمى نفسه الحاج محمد.. يكذبون أه، ويتكلمون بكلام عجيب أه، ولكن فى النهاية لا ينكرون العلاقة بين هتلر وحسن البنا، حيث تجد أن هؤلاء يقولون لأتباعهم لا تسمعوا لهذا القرآن، وهو ما كان يقوله المشركين".

 

وتابع: "أنا أبين المحجة البيضاء التى تركها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بذلنا أعمارنا وزاحمنا المشايخ وجلسنا ندرس فى اللغة العربية وأصول الفقه، حتى أصبحت أستاذاً فيهما، وترقيت حتى أصبحت فى اللجنة العلمية التى تراقب على العلم فى العالم وليس فى وحدها".

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مصر 365

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