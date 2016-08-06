في ظهور رمضان صبحي الأول.. ستوك سيتي يخسر أخر الوديات الاستعدادية

لم تمنع مشاركة رمضان صبحي الأولى مع ستوك سيتي فريقه من الخسارة في أخر الوديات الاستعدادية للموسم الجديد 1-0 أمام هامبورج الألماني على أرض الأخير.

رمضان شارك أساسيا في تشكيل غلبت عليه الصبغة الأساسية لفريق المدرب مارك هيوز، وقدم أداء متوسطا في 63 دقيقة قبل خروجه لصالح جو ألين الوافد الجديد من ليفربول.

هدف هامبورج جاء في الدقيقة 54 من تمريرة لماتياس أوسترزوليك لمايكل جريجوريتش والذي سجل في مرمى جاك باتلاند.

وتأتي الهزيمة قبل أسبوع بالتمام من انطلاقة رحلة ستوك في الدوري الإنجليزي في محاولة لإنهاء الموسم فوق المركز التاسع الذي حصل عليه الموسم الماضي.

ستوك يفتتح الموسم ضد الصاعد حديثا ميدلزبره يوم السبت المقبل.

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