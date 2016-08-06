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آداب المنصوره تطبق دبلومة تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة

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آداب المنصوره تطبق دبلومة تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة آداب المنصوره تطبق دبلومة تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة

الدكتور رضا سيد أحمد

أصدر الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى القرار رقم (2961) لسنة 2016 وذلك بشأن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة المنصورة.

وتضمن القرار تطبيق دبلومة تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة من قسم علم النفس بنظام الساعات المعتمدة، وذلك عن طريق التعليم عن بعد حيث إن الدراسة ستكون إلكترونية يعتمد فيها الطلاب على المتابعة الأسبوعية، وما يقدمونه من أبحاث ومشاركة فى حلقات النقاش.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة أن تلك الدبلومه تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الراغبين من الخريجين من تخصصات مختلفه لدراسة علم ذوى الاحتياجات الخاصه موضحً حاجة المجتمع فى تخريج ممارسين وباحثين قادرين على تعديل سلوك فئة ذوى الاحتياجات الخاصة.

واشار عميد الكلية الى ان نظام التعليم عن بعد غير مقيد بزمان ولا مكان مما يتيح الفرصه للطلاب المصريين والوافدين الذين تحول ظروفهم من مواصلة الدراسه ان يسجلوا فى نظام التعليم عن بعد.

 

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