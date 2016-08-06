نجوم العالم يكرمون برينس على طريقتهم

كشفت عائلة نجم البوب الراحل برينس Prince عن أنّ كوكبة من الفنانين سيشاركون في حفل تكريمي، يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في الوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، من دون الإعلان عن أسماء المشاركين.

ومن المتوقع إحياء الحفل في مدرج US Bank Stadium الجديد المشيد لفرقة كرة القدم الأميركية Minnesota Vikings والذي فتح أبوابه الشهر الماضي، بحسب ما كشفت شقيقة المغني تيكا نلسون على صفحتها في "فيس بوك".

وعلى الرغم من الإشارة إلى أن إعلان أسماء المشاركين لن يحصل مسبقاً، فإن التذاكر ستُطرح للبيع في نهاية آب/أغسطس. ومن المفترض أن يكون هذا العرض الموسيقي هو الحفل التكريمي الوحيد الذي ينظّم تخليداً لذكرى الفنان الذي توفي عن 57 عاماً، إثر جرعة زائدة من الأدوية.

يُشار إلى أنّه عثر على برينس ميتاً في مجمع بايسلي بارك، مقرّ إقامته في ولاية مينيسوتا، في 21 نيسان/أبريل. وذكر تقرير الطبيب الشرعي أنّ وفاته أتت عرضية إثر جرعة زائدة من مادة فينتانيل الأفيونية القوية المستخدمة في معالجة الآلام الحادة.

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