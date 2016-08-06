محافظ أسوان يقرر نقل جميع العاملين بمدرسة الشهيد محمد الأمين عواد إلى مدارس أخرى

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان نقل جميع العاملين بمدرسة الشهيد محمد الأمين عواد الإبتدائية بسلوا بحرى سواء من يعمل فى التدريس أو الإداريين أو المعامل إلى مدارس أخرى بنفس الوظيفة على أن يتم مراعاة البعد الإجتماعى والعدالة فى التوزيع أثناء تنفيذ ذلك لإتاحة الفرصة لهم لأداء عملهم على الوجه الأكمل .

كما قرر حجازى حل مجلس أمناء المدرسة لعدم قيامه بدوره بالشكل المطلوب مع تشكيل مجلس أمناء جديد.

وكانت لجنة الزيارات المفاجئة قامت بزيارة للمدرسة يوم 26 يوليو الماضى ورصدت عدة مخالفات والتى كان أبرزها سوء حالة النظافة العامة ووجود مخالفات مالية وإدارية، كما قرر محافظ أسوان إحالة إحدى المدرسات بمدرسة الشهيد محمد الأمين عواد للنيابة الإدارية للتحقيق معها نتيجة تجاوزها لرصيد الأجازات الاعتيادية وعدم عودتها للعمل، علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع إحدى المدرسات بالمدرسة أيضًا نظرًا لتركها العمل وعدم مثولها للتحقيق فور إخطارها بذلك، بجانب القيام على الفور بتوفير مطابق لـ 3 غرف للصرف الصحى داخل المدرسة لتغطيتها للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بها.