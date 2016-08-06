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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وحارا الى شديد الحرارة على معظم المناطق ويكون غائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 -  35 كم/ساعة بوجه عام تصل 42 كم/ساعة أحيانا على البحر والمناطق المكشوفة خلال الليل وصباح الغد الباكر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب مع صباح الغد .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام يصل ستة أقدام صباح الغد الباكر بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و52 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و56 دقيقة مساء .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      36              40       10 .
> دبي                        44      36              40       15 .
> الشارقة                   44      33              35       20.
> عجمان                    45      35              45       15.
> أم القيوين                45       33             45        15 .
> رأس الخيمة             44       32             50        15 .
> الفجيرة                   39       31             95       45.
> العين                     45       34              40       15 .
> ليوا                       48      35               35       10 .
> الرويس                  45      36               50       15 .
> السلع                    44       35               60       20.
> دلما                      41      33               75       25 .
> طنب الصغرى          39      34               80       35 .
> طنب الكبرى            39     34               80       35 .
> أبوموسى               39      34               80       35.

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