انتهت- ستوك 0-1 هامبورج.. خروج رمضان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الودي الذي يجمع بين ستوك سيتي وهامبورج.

ويشارك رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لستوك في أول ظهور له مع الفريق الإنجليزي.

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- أحداث اللقاء

- في الدقيقة 62 خروج رمضان صبحي ودخول جو ألين.

- رمضان انطلق في الجبهة اليسرى ثم توغل لحدود منطقة الجزاء ومرير الكرة من بين الدفاع الألماني لكن الظهير الأيمن لهامبروج شتت الكرة.

- هامبورج يتقدم بهدف جاء من متابعة هيجروفيتش لتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

- انطلاق الشوط الثاني

- تمريرة من ضيوف لبويان على حدود منطقة الجزاء واللاعب إسباني اختار المراوغة بدلا من التمرير لرمضان الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتضيع فرصة التقدم.

- شاكيري حول الكرة من أقصى اليمين لأقصى الملعب لرمضان المتمركز بشكل جيد، لكن الكرة طالت من أمام اللاعب المصري وخرجت لركلة مرمى.

- عرضية من الجبهة اليسرى لهامبورج ارتقى مهاجم الفريق الألماني وحول الكرة برأسه بشكل رائع لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية بشكل رائع.

- رمضان يلعب في مركز الجناح الأيسر، لمس الكرة في عدة مناسبات لكن لم يشكل خطورة على دفاع هامبورج حتى الأن.

- بعد مرور 5 دقائق تسديدة من إمبولا لاعب وسط ستوك لكن حارس هامبورج تصدى للكرة وحولها لركنية.

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