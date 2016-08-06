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بالمستندات…الأول على كلية الاقتصاد المنزلى يستغيث بـ«الرئيس» لتعينه معيدًا

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كتب: أحمد أبو الحسن

قال عمرو إبراهيم السيد سالم،خريج جامعة حلوان كلية الإقتصاد المنزلى قسم الصناعات الجلدية و الأول على الكلية لسنة 2014 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، إنه يستغيث برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليعيد له حقه المسلوب.

وأضاف “إبراهيم” فى تصريح لوكالة أنباء ONA، إنه كان من المأمول أن يتم تعيينه  معيدا بالكلية، ولكن بسبب المحسوبية السائدة حتى الأن و بالرغم من ترشيحه مرتين و بموافقة مجلس الكلية و مجلس القسم، مؤكدًا أن الجهة الإدارية بالجامعة امتنعت عن تعينه و خالفت الخطة الخمسية التى تنص على تعيين ثلاث معيدين بالكلية و عينت أربعة معيدين.

و أضاف عمرو أن الكلية عينت الثانى على الدفعه لسنة 2013 رغم أن الكلية لا تعين إلا واحد فقط كل سنة ويكون الأول فقط و بالرغم من ذلك عينت أربعة و و تخطتنى ولم يحدث شيء حتى الآن.

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