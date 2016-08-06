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العربية: عودة طائرة جزائرية لمطار هواري بو مدين بعد اختفائها من الرادار

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العربية: عودة طائرة جزائرية لمطار هواري بو مدين بعد اختفائها من الرادار العربية: عودة طائرة جزائرية لمطار هواري بو مدين بعد اختفائها من الرادار

أرشيفية

تمكنت طائرة جزائرية من العودة إلى مطار هواري بو مدين بالعاصمة الجزائرية  بعد اختفائها من على شاشات الرادار خلال رحلتها من الجزائر العاصمة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية.

وكانت الطائرة وهي من نوع بوينغ 736 في رحلة عادية من مطار هواري بومدين نحو مرسيليا الفرنسية، قبل أن يتم فقدان الاتصال بها، إثر إصابتها بعطب تقني.

وقد تمكنت الطائرة، وهي إحدى الطائرات الجديدة التي اقتنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من العودة الى مطار هواري بومدين والهبوط بسلامة، بعد نصف ساعة من إقلاعها، فيما لم يعرف بعد طبيعة الخلل التقني الذي أصابها، للإشارة الطائرة عادت أدراجها نحو الجزائر بعد وصولها أجواء جزيرة منورقة.

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