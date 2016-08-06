المرأة الأسد جميلة بهذا المكياج

تشتهر صاحبة برج الأسد بجمالها الطبيعي وبحبّها للموضة، وغالباً ما تأخذ وقتها في اختيار مستحضرات التجميل. لكن أحياناً تقع في فخ المبالغة وتعتمد صيحات لا تناسبها. إليك، في هذا الموضوع، كلّ ما تحتاجين إليه لاختيار المكياج المناسب لك:

المرأة الأسد لا تحتاج إلى الكثير من المكياج الجريء، وهذه هي الخطوات التي تساعدها في الحصول على المكياج المثالي:

-ظلال العيون:

يناسبك اللونان الوردي الفاتح والذهبي، لكن بكمية قليلة جدّاً. ويمكنك أن تكتفي بتطبيق الظلال على الجفن المتحرّك فقط.

-عين القطة تعكس شخصيتك:

بعيداً عن الظلال، تعتبر عين القطة مثالية لشخصيتك القوية. من هنا ننصحك بتطبيق الأيلاينر الجيل بشكل رفيع على الجفن العلوي، لسحب العين.

-أحمر شفاه وطلاء أظافر داكن:

بالرغم من أنه لا يمكنك استخدام الألوان الداكنة والقوية على عينيك، إلا أن هذه الألوان تناسب أظافرك وشفتيك، فلا تترددي أبداً في تطبيق أحمر الشفاه القوي والجريء. كما يمكنك تطبيق طلاء الأظافر من الأحمر إلى الأسود.

-شعرك مصدر جاذبيتك:

يعتبر شعرك تاج رأسك ومصدر جاذبيتك، لذلك ننصحك بأن تعتني به كثيراً، وخاصة أنك تحبين تغيير لونه بكثافة. تعشقين التغيير، فلا تترددي في اعتماد الصيحات الجديدة لكن انتبهي الى صحة شعرك.

ما لا يناسب المرأة الأسد:

-ابتعدي عن الوجه الشاحب، فهذا لا يناسب جرأتك.

-لا تبالغي في استخدام الألوان، كي لا تمنحك قساوة.

-اعتمدي على لون واحد، وابتعدي عن الدمج في مكياجك.

-ثقتك بنفسك تجعلك تطلين من دون مكياج، لكن انتبهي من جفاف البشرة.

-لا يمكنك إهمال كريم الترطيب وواقي الشمس، لأنّ بشرتك حساسة.