«ONTV» تنتج أفلام وثائقية جديدة أبرزها «برج القاهرة»و«قناة السويس»و«حرب أكتوبر»

تقرير – إنجي لطفي

بدأت وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية بقناة ONTV إنتاج سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة حيث أنتجت القناة 4 مجموعات من الأفلام المختلفة .

شملت السلسلة الأولى والتى حملت عنوان «قلب القاهرة» على سبعة أفلام وثائقية تقدم من خلال صورة بصرية متميزة معالم القاهرة الكبرى التي تركتها العصور الفرعونية والقبطية والفاطمية والمملوكية والخديوية، إضافة إلى معلومات تاريخية وتفاصيل بصرية متميزة, مما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وكذلك السياحة الخارجية لأن الأفلام تعرض في مهرجانات دولية ثم تعرض مترجمة على شاشة القناة ويتم بعد ذلك تحميلها على اليوتيوب وتكون متاحة مترجمة لكل من يقوم بالبحث عن معلومات عن مصر , كذلك تهتم هذه السلسلة بتعميق فكرة الإنتماء من خلال تعريف الشعب المصري تاريخه ومناطق الجمال التي تميز القاهرة .

وتشتمل على سبعة أفلام هي “خمسة وستة كهربا” تم عرضه عن مترو مصر الجديدة )، و”العقادين سابقا”تم عرضه , عن منطقة الغورية )، و”مصنع الكراسي” ( تم عرضه , عن مصنع الكراسي )، و “بين ضفتين ” ( لم يتم عرضه , عن الكباري العتيقه فوق نهر النيل )، “صنع من برونز” ( لم يتم عرضه , عن التماثيل القديمة بمنطقة وسط البلد )، “بين الشمس والقمر” ( لم يتم عرضه , عن برج القاهرة )، “العيون” ( لم يتم عرضه , عن سور مجرى العيون ) و تم إرساله للمشاركة فى مهرجانات الأفلام التسجيلية.

أما عن السلسلة الثانية والتي جاءت بعنوان “سلسلة جامعة الدول العربية” شملت على مجموعة من الأفلام الوثائقية عن نمازج مواطنين ينتمون لدول عربية شقيقة يعيشون في مصر سواء طلبا للأمان كالمواطنين العراقيين والسوريين واليمنيين , أو لتحقيق طموحهم الفني في مجالات الفنون المختلفه موسيقى وفن تشكيلي وإخراج وتصوير لما توفره مصر من مناخ يصعب وجوده في بلادهم الشقيقة حيث تم اختيار هذه النوعية من الأفلام لإبراز حجم ومكانة مصر في المنطقة وللتأكيد على إن مصر رغم ما مرت به من ظروف مازالت هي القبلة وهي جامعة الدول العربية .

وتأتي السلسلة الثالثة جاءت بعنوان “سلسلة تاريخي” والتي شملت على مجموعة من الأفلام التي توثق الأيام والأحداث التاريخية المهمة في الواقع المصري حيث تهدف إلى تعريف الشباب بتاريخهم وبتضحيات الأجيال السابقة في مكافحة الاستعمار والاحتلال وتحرير الأرض , وبدور الأجيال السابقة في بناء الوطن .

وتهتم السلسلة بأن يكون لقناة أون تي في دور في إحياء ذكرى الأحداث التاريخية المهمه بإنتاج أفلام متميزة تعرض في ذكرى الأيام التاريخية المهمة حيث تم إنتاج الأفلام الآتية ضمن سلسلة تاريخي.

> وشملت تلك السلسلة على أربعة أفلام “قصة حياة” تم عرضه , عن تاريخ حفر قناة السويس ) ” سعت 1400″ ( تم عرضه ،عن حرب أكتوبر )، “الاختيار” ( تم عرضه ،عن تاريخ الانتخابات في مصر )،” 1113 كورنيش النيل” ( تم عرضه ،عن تاريخ مبنى الحزب الوطني الذي تم هدمه.

أما السلسلة الرابعة جاءت بعنوان”سلسلة أسرار الكون” احتوت على مجموعة من الأفلام الوثائقيه عن العلم من منظور مصري وعربي أفلام تم إنتاجها ضمن سلسلة أسرار الكون مثل: رحلة إلى أعماق الكون ( تم عرضه , فيلم عن الظواهر الفلكية ).

وأخيرًا السلسلة الخامسة والتى جاءت بعنوان “أساطير” اشتملت على مجموعة من الأفلام الوثائقية عن قصص كفاح الفنانين المصريين وتأثيرهم في الوطن العربي من المحيط للخليج ، وأفلام يتم تصويرها ضمن تلك السلسلة مثل : فيلم تسجيلي عن الشيخ إمام مشروع التدريب، خلال الفترة الماضية حيث تم اختيار بعض الطلاب والنمازج الموهوبة من الشباب ليخوضوا تجربة التدريب في وحدة الأفلام الوثائقيه على إخراج وكتابة الأفلام الوثائقية تحت إشراف المخرج أحمد عبدالجواد , كذلك على المونتاج تحت إشراف المونتير بيشوي جورج.