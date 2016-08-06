حبس عامل حاول اغتصاب مريضة داخل العناية المركزة.. والمتهم: "كنت بنضفها"

أمر حسام عرجاوى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس عامل بمستشفى التأمين الصحى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش بمريضة داخل حمام غرفة العناية المركزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم عامل بمستشفى التأمين الصحى، طلبت منه مريضة بغرفة العناية المركزة، مساعدتها فى دخول الحمام، وعقب دخولها أغلق الباب وجردها من ملابسها، وحاول اغتصابها، الا أن المجنى عليها استغاثت بالممرضين الذين فتحوا باب الحمام، ليجدوا المريضة عارية، والمتهم يحاول الاعتداء عليها جنسيا.

وباستجواب المتهم فى تحقيقات النيابة، أفاد بأن المريضة طلبت منه مساعدتها فى دخول الحمام، وأنه تحسس جسدها ليس بغرض التحرش، ولكن لتنظيفها بناء على تعليمات الممرضين.

وبسؤال مدير لمستشفى أفاد بأن التعليمات للعاملين بالمستشفى، هى العمل لمساعدة المرضى الرجال، والعاملات لمساعدة السيدات، وأن المتهم ارتكب الواقعة بغرض التحرش بها لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.