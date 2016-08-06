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وزارة السياحة تطلق الموقع الإلكترونى لمصر للترويج للمقاصد السياحية

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وزارة السياحة تطلق الموقع الإلكترونى لمصر للترويج للمقاصد السياحية وزارة السياحة تطلق الموقع الإلكترونى لمصر للترويج للمقاصد السياحية
كتبت ميرفت رشاد

يعلن يحيى راشد، وزير السياحة، خلال المؤتمر الصحفى المزمع انعقاده غدا الأحد ، إطلاق المرحلة الأولى للموقع الإلكترونى الجديد للترويج للسياحة المصرية، وذلك بالقاعة الملحقة بمكتب وزير الاتصالات بالقرية الذكية.

 

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة السياحة بهدف تنفيذ استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، حيث تم الاستعانة بأحد الشركات المتخصصة في مجال تصميمات المواقع السياحية لتطوير الموقع الالكترونى للسياحة المصرية كمرحلة أولى سعيا للوصول لبوابة الكترونية سياحية لنشيط السياحة المصرية .

 

وقالت وزارة السياحة فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن البوابة تهدف لدعم وتنشيط الموارد السياحية عن طريق تعريف العالم بالأماكن التاريخية والسياحية فى ، و جذب أكبر عدد من السياح لزيارة المزارات السياحية التي  تنفرد بها مصر والتي يقصدها السائحون من مختلف أنحاء العالم.

 

وأضاف البيان ، أنه سيتم عرض المزارات السياحية فى الموقع مقسمة تبعا لميول ورغبات السائح حيث يعتبر هذا الأسلوب فى العرض هو التوجه الجديد فى التسويق السياحى ومقسمة كالاتى:

 

الخبرات السياحية (سياحة المغامرات – السياحة الثقافية – السياحة العائلية – سياحة الترفيه والاستجمام – السياحة الرومانسية – السياحة الدينية)

الأماكن السياحية مقسمة لأربعة قطاعات رئيسية (وادى النيل – البحر الأحمر – البحر المتوسط – الصحراء الغربية)  .

المنتجات السياحية ( ثقافية – روحانية - الطبيعة والحياة البرية - الأنشطة الرياضية ووسائل الترفيه - المنتجعات الصحية والاستشفاء - البحر والشمس – الانشطة المائية) 

وأشار البيان إلى تصميم الموقع بأحدث التكنولوجيا المستخدمة فى مجال تصميم المواقع (Responsive Design) ليتوافق مع جميع الاجهزة والوصول لأكبر عدد من المستخدمين، عرض الأخبار والأحداث السياحية للتواصل مع السائحين بشكل مستمر ومتجدد.

وأوضح البيان، أنه سيتم الربط مع أهم وسائل التسويق الالكترونى فى العالم وهى مواقع التواصل الاجتماعى من خلال موقع ThisisEgyptهى دى مصر) بهدف استخدامها فى الدعاية السياحية لمصر.

وأكد البيان أن المستفيدين من البوابة الإلكترونية: وكالات السفر في الخارج -   وكالات السفر فى الداخل -السائح الأجنبى -وكالات الدعاية والإعلان - السائح المحلى -المدونين والمحررين -ذوى الاحتياجات الخاصة - الصحافة -التعليم والثقافة السياحية.

 

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