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ريو.. اتهام ملاكم مغربي باغتصاب عاملتي نظافة

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ريو.. اتهام ملاكم مغربي باغتصاب عاملتي نظافة ريو.. اتهام ملاكم مغربي باغتصاب عاملتي نظافة

الملاكم المغربي حسن السعادة (أ ف ب)

أوقف الملاكم المغربي حسن سعادة (22 عاما) بسبب مزاعم اعتداء جنسي على عاملتي تنظيف في القرية الأولمبية، بحسب ما أعلنت الشرطة قبل ساعات من حفل افتتاح ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية.

وأشارت الشرطة، في بيان أمس الجمعة، “بحسب التحقيق، قام الرجل في 3 أغسطس، باغتصاب عاملتي تنظيف برازيليتين في القرية الأولمبية بحسب أدلة تم جمعها”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوقف الملاكم احتياطيا لمدة “15 يوما”. وفي البرازيل، يتم استخدام عبارة “اغتصاب” لأي نوع من الاعتداءات الجنسية.

وكان مقررا أن يبدأ حسن سعادة مشواره في الألعاب الأولمبية السبت بمواجهة التركي محمد ندير أونال في الدور الأول لوزن 81 كلغ.

وبحسب الشرطة، أوضح موقع “جي1″ لقناة غلوبو أن الملاكم استدعى السيدتين إلى غرفته بدعوى أنه بحاجة إلى معلومة. وبمجرد دخولهما هاجمهما مداعبا كلتاهما.

وكان رياضيان آخران داخل غرفة حسن سعادة بيد أنهما لم يتدخلا بحسب “جي1″. ونجحت السيدتان بعد ذلك في الفرار.

وتوج حسن سعادة ببطولة المغرب عام 2012 وتأهل إلى ريو 2016 في يونيو الماضي عقب دورة في باكو.

 

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