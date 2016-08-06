أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعد مشاركتها في «فوق مستوى الشبهات».. الطفلة هولي تقطع إجازتها من أجل حفل عمرو دياب

Google+ Print
بعد مشاركتها في «فوق مستوى الشبهات».. الطفلة هولي تقطع إجازتها من أجل حفل عمرو دياب بعد مشاركتها في «فوق مستوى الشبهات».. الطفلة هولي تقطع إجازتها من أجل حفل عمرو دياب

الطفلة هولي تحمل تذكرة حفل

نشرت الطفلة هولي، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتى تعتبر أصغر معجبات عمرو دياب المعروفين صورة لتذكرة حفله القادم فى بورتو جولف.

هولي قطعت إجازتها التى كانت تقضيها فى لندن و لبنان و قررت العودة فورا إلى لحضور حفل الهضبه التى تعودت حضور حفلاته بانتظام منذ سنوات.

المعروف أن هولي تألقت هذا العام من خلال دورها فى مسلسلي” فوق مستوى الشبهات” و “كلمة سر”.

ومن المتوقع أن تبدأ تصوير مسلسل جديد تتكتم على أخباره، والمسلسل من إخراج عصام شعبان و الذى يعتبر اول مخرج يكتشف موهبتها و يتنبأ لها بالنجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية