بعد مشاركتها في «فوق مستوى الشبهات».. الطفلة هولي تقطع إجازتها من أجل حفل عمرو دياب

نشرت الطفلة هولي، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتى تعتبر أصغر معجبات عمرو دياب المعروفين صورة لتذكرة حفله القادم فى بورتو جولف.

هولي قطعت إجازتها التى كانت تقضيها فى لندن و لبنان و قررت العودة فورا إلى مصر لحضور حفل الهضبه التى تعودت حضور حفلاته بانتظام منذ سنوات.

المعروف أن هولي تألقت هذا العام من خلال دورها فى مسلسلي” فوق مستوى الشبهات” و “كلمة سر”.

ومن المتوقع أن تبدأ تصوير مسلسل جديد تتكتم على أخباره، والمسلسل من إخراج عصام شعبان و الذى يعتبر اول مخرج يكتشف موهبتها و يتنبأ لها بالنجاح.