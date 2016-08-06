خبر في الجول – بطل الأرجنتين 6 مرات مرشحا لتدريب الزمالك.. وبرادلي في الصورة

مازال الزمالك في بحثه عن مدرب جديد، ويبدو أنه وجد ضالته في أمريكا اللاتينية هذه المرة.

فقد صار الأرجنتيني رامون دياز المرشح الأبرز لخلافة محمد حلمي في تدريب الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

أخر عمل للمخضرم الأرجنتيني كان قيادة منتخب باراجواي بين 2014 وكوبا أمريكا الأخيرة، حيث احتل المركز الرابع في كوبا أمريكا 2015، ولكنه خرج من الدور الأول في كوبا أمريكا المئوية الأخيرة.

رامون دياز يملك تاريخا عريضا في التدريب في قارة أمريكا الجنوبية، يبرز منه فوزه بالدوري الأرجنتيني 6 مرات (بدورته الإفتتاحية أو الختامية) مع ريفر بليت.

كما فاز دياز بكوبا ليبرتادوريس 1996 مع ريفر بليت.

ويبلغ المهاجم الأرجنتيني السابق الذي زامل دييجو أرماندو مارادونا في كأس العالم 1982 حاليا 56 عاما.

ماذا عن بقية المرشحين؟

وفي الصورة أيضا يبرز المدرب الروماني لازلو بولوني، مدرب اتحاد جدة السابق.

بولوني تولى تدريب اتحاد جدة العام الماضي وأنهى الدوري السعودي في المركز الثالث في الموسم الماضي قبل أن يرحل.

ومن ضمن المرشحين يوجد أيضا مدرب منتخب مصر الأسبق الأمريكي بوب برادلي، والذي يدرب حاليا لو هافر الفرنسي.

وفي الوقت الحالي يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل.