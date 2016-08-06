في_القمة - برج العرب مسرحا لصدام الزمالك والأهلي

تقرر إقامة قمة الاثنين في نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء.

وكان اتحاد الكرة ينتظر موافقة الجهات المعنية حتى يعلن عن الملعب الذي سيستضيف المباراة.

واستضاف الملعب مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم والذي حسمه الأهلي بهدفين دون مقابل.

وكان نهائي كأس مصر بين الفريقين العام الماضي ضد أقيم على استاد بتروسبورت بالقاهرة حيث فاز الزمالك 2-صفر.

وكان الملعب مسرحا للقاءات الأهلي في الدوري الموسم الماضي، بينما لعب عليه الزمالك مواجهتي ربه النهائي ونصف النهائي أمام الاتحاد السكندري والإسماعيلي في طريقه لنهائي المسابقة.