تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 3 سبتمبر لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمة الشرطة، تأجيل محاكمة 215 متهما من الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان"، إلى جلسة 3 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود فى القضية .

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا، وقبل التأجيل طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، فرفضت المحكمة وقالت لا إخلاء سبيل إلا بعد الحكم.

وجاء فى أمر إحالة المتهمين أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.