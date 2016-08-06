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دعوى قضائية تطالب باستبعاد هانى أبو ريدة من "انتخابات اتحاد الكرة"

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دعوى قضائية تطالب باستبعاد هانى أبو ريدة من "انتخابات اتحاد الكرة" دعوى قضائية تطالب باستبعاد هانى أبو ريدة من "انتخابات اتحاد الكرة"
كتب حازم عادل

أقامت الدكتورة ماجدة الهلباوى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب باستبعاد هانى أبو ريدة المرشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٣٨٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس الارحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم.

 

وقالت الدعوى إن الشروط المتطلبه للترشح لا تتوافر فى هانى ابو ريدة، حيث قدم أوراق ترشحه شهادة زعم أنها بكالوريوس هندسة ممنوح له من كلية الهندسة جامعة بورسعيد فى الوقت الذى بلغ فيه من العمر 63 عاماً وتاريخ إنشاء جامعة بورسعيد بما فيها كلية الهندسة لا يتعدى عاميين دراسيين، فى وقت كان عمرة 61 عاماً، بالإضافة إلى أن كلية الهندسة جامعة بورسعيد لم تخرج أى دفعة منذ تاريخ نشأتها.

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