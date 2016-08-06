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بالصور.. فرح علي ترتدي تي شيرت أولمبياد ريو دي جانيرو على «النهار اليوم»

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فرح علي ترتدي تي شيرت أولمبياد ريو دي جانيرو

فرح علي ترتدي تي شيرت أولمبياد ريو دي جانيرو

كتبت – إنجي لطفي

ارتدت الإعلامية فرح على، مذيعة النشرة الرياضية على شاشة النهار اليوم، اليوم السبت، تي شيرت أولمبياد ريو دى جانيرو أثناء تقديمها النشرة الرياضية احتفالا ببدأ الالمبياد بمناسبة افتتاح لاعبو البعثة المصرية مشوار المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 التى تستسضيفها مدينة يو دى جانيرو وسط حالة من التفاؤل فى إمكانية حصد ميداليات أولمبية.

ويلعب فى منافسات السباحة الثلاثى أحمد أكرم فى مسابقة 400 م حرة وفريدة عثمان 100 م فراشة ومروان القماش 400 م حرة، بينما يخوض أحمد على منافسات الجودو 60 ك ، وعبد الخالق البنا ونادية نجم فى تصفيات التجديف فردى إسكيف.

وفى تنس الطاولة ينافس الرباعى عمر وخالد عصر ونادين الدولتلى ودينا مشرف على منافسات الفردى ، وفى الرماية شيماء حشاد وعفاف هدهد وهدير مخيمر 10 م بندقية هواء، وكل من أحمد حسام وسامى عبد الرازق 10 م مسدس هواء.

ويختتم ثنائى الملاكمة منافسات 60 ك لمحمود عبد العال ، و81 ك لعبد الرحمن عبد الجواد.

فرح علي ترتدي تي شيرت أولمبياد ريو دي جانيرو

فرح علي ترتدي تي شيرت أولمبياد ريو دي جانيرو

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