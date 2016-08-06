عناوين سياحية في "بودروم" التركية

"بودروم" عبارة عن ساحل فيروزي حيوي، يقع في محافظة "موغلا" بمنطقة بحر ايجه جنوب غرب تركيا، ويتمتع بمناخ متوسّطي، أي بشتاء معتدل ورطب (متوسط الحرارة يبلغ 15 درجة مئوية)، وصيف حار (متوسّط درجات الحرارة يبلغ 34 درجة مئوية)، في أغلب الأوقات.



عند زيارة "بودروم"، لا تُفوّت عناوين السياحة الآتية:

| قلعة بودروم: تقع القلعة جنوب غرب تركيا، وتحديداً في ميناء مدينة "بودروم"؛ بناها فرسان القديس يوحنا في أوائل القرن الخامس عشر، وعرفت تعديلات في عهد السلطان سليمان القانوني، فأُضيف مسجد إلى دواخلها. وهي تضمّ اليوم مجموعة من قاعات العرض الفسيحة ومتحف الآثار تحت الماء.

تفتح القلعة أبوابها، يومياً، من أبريل/نيسان حتى أُكتوبر/تشرين الأول، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً حتى السادسة والنصف مساءً، فيما تقفل أبوابها عند الرابعة والنصف بعد الظهر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى مارس/آذار.

| المدينة القديمة: تقع خلف قلعة "بودروم"، وفيها تتعدّد الأزقّة الضيقة الخاصّة بالمشاة والبيوت البيض المبنية بالحجارة والمحلات والمقاهي...

|الـ"مارينا": تُلقّب الـ"مارينا" بـ"كريستال البحر الأبيض المتوسط"، وتستقطب أعداداً هائلة من الزائرين، وترسو فيها اليخوت. ومنها تنطلق الرحلات اليومية لزيارة الجزر والخلجان بهدف السباحة.

| البازار: هو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية المحليّة، يضمّ مجموعة من المحلات التي تبيع المنسوجات التركية والفخار المحلّي، بالإضافة إلى الملابس والمواد الغذائية.

لإقامة فخمة، اختاري:

"آفانغارد ياليكافاك": يبعد هذا الفندق حوالي 20 كيلومتراً عن وسط مدينة "بودروم" حيث تنتشر المقاهي والمحلات التجارية، ويحوي شاطئاً خاصاً ومسبحاً في الهواء الطلق ومطعماً يقدّم وجبات لذيذة.