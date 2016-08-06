ماذا تطعمين مولودك في الشهر الثالث؟

تعتبر تغذية المولود منذ الشهر الثالث أقل حساسية، فالأمهات يعرفن على الكثير مما يجب عليهن اتباعه، وللإيضاح أكثر التقت «سيدتي وطفلك» بالدكتور منتصر الفرا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة واستعرضت معه خطوات تغذية الطفل في الشهر الأول منذ اليوم الأول والممنوع والمسموح في تغذيته.

• نستمر في برنامج الرضاعة من ثدي الأم، أو من الحليب الصناعي بمعدل مرة كل 3 ساعات

• عدم ترك الطفل نائماً أكثر من 3 ساعات لكي لا يفوته موعد الرضعة

• نستمر في إعطائه عصير البرتقال والتفاح بالتبادل لتنظيم برازه؛ لكي لا يصاب بالإمساك أو الإسهال

• يمكن إعطاؤه أيضاً عصير البندورة «الطماطم» وقد تخفف بالماء أيضاً وعلى شكل قطرات فقط

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