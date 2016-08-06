نمو يفوق المتوقع في سوق العمل الأمريكية

أوضحت البيانات الرسمية المعلنة في الولايات المتحدة زيادة عدد الوظائف المتاحة في الشهر الماضي بمقدار 255 ألف وظيفة جديدة وهو المعدل الذي فاق توقعات المحللين والخبراء.

ورغم أن الزيادة في سوق العمل فاقت توقعات الخبراء إلا انها لم تصل الى معدل زيادة الشهر السابق والذي شهد اضافة 296 الف وظيفة جديدة، بحسب ما أوردته “بي بي سي عربي”.

وبذلك يستمر نمو سوق العمل في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي وهو ما ادى لارتفاع مؤشر سوق بورصة نيويورك للأسهم.

وجاءت أغلب الوظائف الجديدة من القطاع الخاص وعلى وجه ادق من الشركات البرمجية التي أضافت نحو 70 الف وظيفة جديدة.

وعلى الرغم من ذلك استمر معدل البطالة في الولايات المتحدة ثابتا ولم يتغير عن 4.9 في المائة.

وقال دينيس دي يونغ الخبير الاقتصادي إن هذه المؤشرات توضح تحسنا في الاقتصاد الامريكي لكنه ليس رائعا.

> وأضاف أن المؤشرات توضح استعادة الاقتصاد الامريكي اوضاعه التي كانت موجودة خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الجاري.

وبالنسبة للاقتصاد الامريكي ككل فقد حقق نموا قليلا لا يرقى للتوقعات السابقة وذلك خلال الربع المالي الثاني.