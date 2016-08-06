أمن المنيا يكشف غموض مقتل رقيب شرطة في بني مزار‎

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، في كشف غموض مقتل رقيب شرطة في ظروف غامضة بمركز بني مزار.

وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور علي جثة رقيب الشرطة سعيد س.، ملقاة بالطريق الدائري بمركز بني مزار بشمال المحافظة، مقتولًا وبها آثار طعنات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمود عفيفي مدير مباحث المديرية، والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية، وبعمل التحريات وفحص محل إقامة المجنى عليه وعلاقته بالجيران، وتتبع اتصالاته قبل وقوع الجريمة، تبين من التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة حبيب. ش. ح. ، 32 عام، سائق، ومقيم بمركز بنى مزار، وأن المجنى عليه قد أجرى فى وقت سابق إتصالًا تليفونيًا من هاتف مرتكب الجريمة.

وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقتل رقيب الشرطة من قوة مديرية أمن القاهرة، وأقر بأنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، وقد ساءت فى الآونه الأخيرة العلاقه بينهما لوجود خلافات عائلية قديمة، وتحرر محضرًا باعترافات المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.