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مقتل 5 رجال شرطة في انفجار بالقرب من العاصمة الأفغانية

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مقتل 5 رجال شرطة في انفجار بالقرب من العاصمة الأفغانية مقتل 5 رجال شرطة في انفجار بالقرب من العاصمة الأفغانية

ارشيفية

قتل 5 رجال شرطة بينهم ضابط بارز، عندما انفجرت قنبلة بدائية الصنع في حافلتهم عند مشارف العاصمة الأفغانية ، كابول.

وقال سليم صالح، المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار، اليوم السبت، إن «الجنرال عبدالستار هاشمي كان عائدا إلى منزله من مقر عمله في منطقة عزرا بإقليم لوجار عندما قتل في انفجار في وقت متأخر الليلة الماضية».

وكان هاشمى يرأس فرقة شرطة النظام العام في منطقة عزرا، وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الجنرال عبدالبصير شيرواند بالجيش الأفغاني، قتل في حادث مماثل في إقليم قندهار بجنوب البلاد في شهر مايو الماضي.

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