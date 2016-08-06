تحرير 317 محضرًا وإزالة مرافق فى حى غرب أسيوط

مراسل«ONA»:

> قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن شرطة المرافق بأسيوط، تمكنت من تحرير وتنفيذ 317 محضر وقرار إزالة مرافق، بحى غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين والمرور ومسئولى الإشغالات.

وشدد “المحافظ”،على ضرورة إزالة أشكال التعدى على الشوارع والميادين والمناطق الرئيسية بمحافظة أسيوط، مع تكثيف الحملات اليومية والدورية وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المرور.

وقال العقيد طارق حسين رئيس قسم المرافق بأسيوط، في تصريح صحفي، إنه تم تحرير تلك القضايا خلال حملات المرافق التى تم تنفيذها بشوارع “26يوليو ، يسرى راغب ، 23يوليو ، ميدان المحطة ، محمد فريد ، منطقة السادات ، الأربعين ، المعلمين ، الطريق الدائرى” مؤكداً على مواصلة الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة لتسيير حركة المارة والسيارات.

وأضاف، أن حملات اليوم الواحد تتم بصفة دورية وبانتظام لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وإيجاد سيولة مرورية، وذلك بناءً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى شدد على إزالة التعديات التى تعوق حركة المرور، وتعمل على حدوث تزاحم فى الشوارع والميادين، منوهًا أن الرصيف من حق المارة .

وأوضح رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، أنه تم تحرير 21 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، وتنفيذ 236 حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدى وأسمنتى وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين، مضيفًا أنه تم التحفظ على عدد 60 من المضبوطات لهذه المخالفات .