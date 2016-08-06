مسؤول بـ «التعليم» في سوهاج يستولى على أموال 12 شخصًا بدعوى تعيينهم

مراسل«ONA»:

> ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مراجع حسابات بإدارة تعليمية بمحافظة سوهاج، لاتهامه بالاستيلاء على 184 ألفًا و500 جنيه من 12 شخصًا، بعد إيهامهم بقدرته على تعيينهم وذويهم بوظائف حكومية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من موظف بالمعاش، و11 شخصًا آخرين، جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، ضد شخص يُدعى «بخيت»، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغهم المالية، بدعوى تعيينهم وذويهم بوظائف حكومية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، مدعيًا علاقاته بمسؤولي تلك الجهات إلا أنه لم يف بذلك، كما رفض رد المبالغ المستولي عليها.

تشكل فريق بحث، وأكدت تحريات العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة البلاغ.

وأسفرت التحريات عن قيام «بخيت.ن»، 52 سنة، مراجع حسابات بإدارة تعليمية بسوهاج، بالحصول على مبالغ مالية بلغ إجماليها 184 ألفًا و500 جنيه من الشاكين، واستخدام صورة خطاب مزور منسوب لوزارة التربية والتعليم يفيد بتعيينهم، على خلاف الحقيقة.

تمكنت قوة من ضباط الإدارة من ضبط المتهم، وبمناقشته أقر بارتكابه للواقعة، وأضاف أنه اصطنع صورة الخطاب المنسوب على خلاف الحقيقة للوزارة، لبث الطمأنينة في نفوس ضحاياه، وتعهد برد المبالغ المستولي عليها للشاكين.

> تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.