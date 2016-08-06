«مصر بتفرح من تاني» يتصدر «تويتر» في الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة

تصدر هاشتاج “مصر بتفرح من تاني” موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، بالتزامن مع الاحتفال بمرور العام الأول على افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو الحفل الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رموز وقيادات الدولة، وتضمنت الاحتفالات عروضا جوية وبحرية بمشاركة حاملة الطائرات “جمال عبدالناصر”، والمدمرة “فريم”، وعدد من المدمرات الأخرى واللنشات السريعة، وإحدى سفن الحاويات العملاقة.

وغردت “ياسمين سعيد” قائلة: “فى الجو رفال، فى البحر ميسترال، أسد قاعد على شط القنال، الله عليك ياسيسى يا كايد العزال.. مصر بتفرح من تاني”.

بينما قالت حدوتة مصرية: “مصر بتفرح من تاني.. مصر قدمت قناة السويس الجديدة هدية للعالم، الآن فى طريقها لربط قارة آسيا بقارة افريقيا بأربع أنفاق”.

وعبرت “منة الله” عن فرحتها قائلة: “مصر صانعة التاريخ واليوم تصنع الجغرافيا ايضا حيث ان مشاريع تنمية القناة ستجعل مصر هى قلب العالم.. مصر بتفرح من تاني”