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القبض على 4 بإيطاليا والمجر وسلوفينيا بتهمة تهريب مهاجرين

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القبض على 4 بإيطاليا والمجر وسلوفينيا بتهمة تهريب مهاجرين القبض على 4 بإيطاليا والمجر وسلوفينيا بتهمة تهريب مهاجرين

ارشيفية

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، إن أجهزة الشرطة في إيطاليا والمجر وسلوفينيا ألقت القبض على أربعة أشخاص في عملية منسقة استهدفت مجموعة يشتبه بتهريبها مهاجرين إلى إيطاليا بشكل غير مشروع من دول البلقان.

وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على اثنين في شمال إيطاليا وعلى واحد في بودابست وواحد في مدينة ماريبور في سلوفينيا، ويواجه الأربعة تهمة التآمر الجنائي ومساعدة الهجرة السرية والتحريض عليها.

وقالت الشرطة الإيطالية، في بيان إن المشتبه بهم جزء من مجموعة إجرامية متعددة الجنسيات نشأت في باكستان واتخذت من ميلانو مقرا لها.

وتابعت في بيانها أن المجموعة نقلت مهاجرين باكستانيين وبنغالا وأفغانا من المجر إلى إيطاليا ودول بشمال أوروبا، بعد أن خبأتهم في شاحنات نقل واستخرجت لهم وثائق مزورة.

وقالت إن هذا العمل يدر ربحا يصل إلى 500 ألف يورو سنويا.

وتدفق أكثر من مليون مهاجر كثيرون منهم فارون من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان على أوروبا عبر اليونان منذ العام الماضي، وسلك كثيرون طريق البلقان للوصول إلى غرب أوروبا

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