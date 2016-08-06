بالأسماء.. ترقية 20 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

وافق مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم (136) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة على ترقية 20 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقًا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، وفقًا لتقييم اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات والذين استوفوا شروط الترقية .

ووجه رئيس الجامعة، في بيان صادر عنه اليوم السبت، التهئنة لهم و تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا .

وجاء بيان أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الذين استوفوا شروط الترقية حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات كالتالي…