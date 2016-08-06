أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالأسماء.. ترقية 20 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف ‎

Google+ Print

 

صورة ارشيفية

صورة ارشيفي

المراسل: محمد شعبان

وافق مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم (136) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة على ترقية 20 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقًا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، وفقًا لتقييم اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات والذين استوفوا شروط الترقية .

ووجه رئيس الجامعة، في بيان صادر عنه اليوم السبت، التهئنة لهم و تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا .

وجاء بيان أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الذين استوفوا شروط الترقية حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات كالتالي…

8888899 6655

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا