مصرع موظف بالمعاش فى حريق بشبين الكوم‎

لقي موظف بالمعاش مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته باختناق عقب نشوب حريق بمنزله، بمركز شبين الكوم في المنوفية.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شبين الكوم، بتلقي بلاغ من فارس. م. س. ، 42 عام، محاسب، ومقيم دائرة المركز، بنشوب حريق بمنزل والده الكائن بذات الناحية.

وبانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذي نشب بالطابق الأرضى لمنزل مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 90 متر تقريبًا، ملك والد المبلغ 72 عام، بالمعاش، ونجم عن الحريق وفاة مالك المنزل متأثرًا من الاختناق بالدخان الناتج عن الحريق.

كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات الطابق الأرضي، وبسؤال المبلغ رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص.

و بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3889 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2016م، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.