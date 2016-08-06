تقرير #في_القمة - 4 لاعبين ينتظرون التاريخ.. ثلاثي الأهلي أم نجم الزمالك الجديد؟

يمتلأ دائما طريق الوصول إلى القمة بالمصاعب والعقبات، ولأن المجد يبقى خالدا في تاريخ لاعبي كرة القدم، فإن 4 نجوم يتأهبون لدخول قائمة الشرف حين تنطلق صافرة الحكم مساء الاثنين.

هم صالح جمعة ووليد سليمان ومؤمن زكريا من الأهلي، وفي الزمالك الوافد الجديد محمد ناصف.

هؤلاء الأربعة يطمحون لكتابة التاريخ بالوصول إلى المجد مجددا حين يتواجه القطبان في نهائي كأس مصر، لكن بطريقة مختلفة.

فكلهم توج بكأس مصر من قبل، وحين ينتهي لقاء القمة المقبل فإن ثلاثي الأهلي أو لاعب الزمالك سيدخل قائمة النجوم القلائل الذين حصدوا المسابقة المصرية الأقدم مع ناديين مختلفين.

ناصف

كان أحد من قهروا الزمالك وأدخلوا الحزن على جمهوره ليلة 11 أكتوبر 2011 حين قلب إنبي تأخره إلى فوز 2-1 بكأس مصر وسط استاد ممتلىء عن أخره بالمناصرين للقلعة البيضاء.

شارك ناصف في المباراة كاملة.

أما صالح جمعة فكان بديلا في المباراة التي أدارها بامتياز مختار مختار أمام رفيقه السابق في صفوف الفراعنة حسن شحاتة.

هذا اللقب احتسب أيضا لوليد سليمان رغم رحيله إلى الأهلي قبلها بأشهر قليلة، فكان ضمن قائمة إنبي موسم 2010-2011.

مؤمن

وإذا كان الثلاثي السابق قد توج بكأس مصر على حساب الزمالك، فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة لمؤمن زكريا.

فلقد توج نجم الأهلي الحالي مع القلعة البيضاء بالكأس عامي 2013 و2014.

وخسر أيضا أمام الزمالك نهائي العام الماضي رغم أنه كان النجم الأول لمباراة القمة السابقة مباشرة.

كهربا ومكي

أخر من انضم لهذه القائمة القصيرة كان ثنائي الزمالك الموسم الماضي محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حسن مكي، توجا مع الأبيض بعد فوزهما باللقب مع إنبي وحرس الحدود على التوالي.

حرما الرباعي صالح ومؤمن ووليد وأحمد عبد الظاهر من كتابة أسمائهم في قائمة الأبطال بجوار فريق جديد.

فهل حان الوقت لثلاثي الأهلي؟ أم سيرفع ناصف الكأس مجددا بعد 5 سنوات؟

طالع - نجوم مصر المتوجين بكأس مصر مع فريقين مختلفين.