الإنترنت.. ربع قرن على ولادة «عصب العالم الحديث»

بحلول السادس من أغسطس الجاري، تكون 25 سنة قد مضت بالتمام والكمال على إطلاق شبكة الإنترنت حول العالم لاستخدامات الجميع، وهي مدة كافية لإحداث تحولات كبرى بشتى مناحي الحياة البشرية.

وأتيح الاتصال بالإنترنت لعموم الناس، لأول مرة في العالم، يوم 6 أغسطس 1991، لكن الفكرة كانت قد راودت عالم الفيزياء البريطاني، تيم بيرنرز لي، في 1989، وتم تجريبها بنجاح سنة 1990، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز.

وتمكن بيرنرز لي من ابتكار لغة “اتش تي إم إل” وهي الركن الأبرز في صفحات الإنترنت، فهي تتيح تصميم صفحات الإنترنت بصيغة شفرات محددة، وذلك قبل تسمية الشبكة بـ World Wide Web .

وجرى الاتصال بالإنترنت لأول مرة عن طريق حاسوب من صنع شركة “نيكست” الأميركية، ليدخل ذلك الجهاز التاريخ، علما بأنه يعرض حاليا بمتحف العلوم بكاليفورنيا.

ويقول أستاذ أنظمة الكمبيوتر وشبكات الاتصال في جامعة لندن، براد كارب، إن الأمر الممتع في البداية، كان يتمثل أن يحصل أي شخص على المعلومة التي يريد، لكن السؤال ظل مطروحا على الدوام، كيف يمكن للناس أن يحققوا ذلك”، وهو ما جرى بعد إطلاق الإنترنت.