شقيقان يقتلان والدهما بمساعدة عمهما لزواجه من فتاة دون علم أسرتها بالمنيا

مراسل«ONA»:

> لقي مسن مصرعه، علي يد أبناءه بعد قيامه بالزواج من فتاة في سن العشرين من عمرها، بزاوية حاتم مركز أبو قرقاص شمال المنيا .

وتلقي اللواء فيصل دويدار، مساعد الوزير ومدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز أبو قرقاص بمقتل “م. ع”، 60 سنة – عامل.

علي الفور شكل العميد هشام بشر، رئيس فرع البحث للجنوب، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، وتبين من التحريات أن أولاد المجني عليه وشقيقه وراء قتله بسبب قيام المجني عليه بالزواج من فتاة صغيرة تدعي “ر.ف.ي”، 22 عامًا .

وتعود أحداث الواقعة عندما قام المجني عليه بالزواج من فتاة صغيرة بدون علم أهليها والسفر بها الي القاهرة، مما تسبب في مناوشات بين العائلتين وحرق منازلهم .

وقام الطرفين بعقد جلسة بحضور شيخ النجع وإتفقوا فيما بينهم أن يتخلصوا من الإثنين قتلًا ، وإتفق نجلي المجني عليه وشقيقه علي التخلص منه وكذلك أشقاء الفتاة علي قتلها.

وبالفعل قام كلا من ياسر 36 سنة – وشكل 31 سنة نجلي المجني عليه وفوزي شقيقه 66 سنة، بإستدراجه من القاهرة وقاموا بتسليم الفتاة لأشقاءها ، وقام الأب بمحاولة قتل نفسه لعدم توريط أبناؤه، إلا أن الوقت لم يسعه ، حيث أطلق نجليه وشقيقه برصاصة في رأسه، في حين تمكنت الفتاة من الهرب.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم فرد خرطوش، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .