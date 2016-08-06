خلال أسبوعين..تحرير 265 قضية مخالفات تموينية بمراكز أسيوط

أعلن صالح عبد الله حسين وكيل وزارة التموين بأسيوط، اليوم السبت، قيام مديرية التموين وإداراتها الفرعية خلال اسبوعين بعدة حملات أسفرت عن تحرير 265 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 360 جوال دقيق غير مطابق للمواصفات، وإجمالي مبلغ 22 ألف جنيه قيمة سلع تموينية تم تجميعها والتصرف فيها من قبل التجار التموينيين.

وأشار “حسين”، إلى أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أصدر تعليمات واضحة بضرورة مراقبة الاسواق والسلع التموينية حفاظًا على مصلحة المواطن وحقوقه وعدم الإضرار به.

وأوضح “حسين”، أنه تم تحرير 84 محضر على مستوى المديرية فى مجال المخابز والأسواق، بالإضافة إلى تحرير 21 محضر فى مجال البوتاجاز والمواد البترولية، وتم ايضًا تحرير العديد من محاضر المخالفات بمراكز المحافظة وأحيائها حيث تم تحرير 4 محاضر فى مجال المخابز والأسواق بحى غرب، وفى حى شرق 10 محاضر فى مجال المخابز والأسواق، وفى مركز أسيوط تم تحرير 16 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق.

وفى مركز ديروط تم تحرير 21 محضر فى مجال المخابز والأسواق، وفى مركز القوصية تم تحرير 17 محضر فى مجال المخابز والأسواق، وفى مركز منفلوط تم تحرير 11 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق، و5 محاضر فى مجال البوتاجاز والمواد البترولية، وفى مركز أبوتيج تم تحرير 6 محاضر فى مجال المخابز والأسواق و4 محاضر فى مجال المواد البترولية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه فى مركز البداري تم تحرير 19 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق ومحضرين فى مجال المواد البترولية، وفى مركز ساحل سليم تم تحرير 21 محضر فى مجال المخابز والأسواق، وفى مركز الغنايم تم تحرير 4 محاضر فى مجال المخابز، وبالنسبة لمركز صدفا تم تحرير 4 محاضر فى مجال المخابز والأسواق ومحضر في مجال المواد البترولية، وفى مركز أبنوب تم تحرير 14 محضر فى مجال المخابز والأسواق، وفى مركز الفتح تم تحرير محاضر فى مجال المخابز والأسواق.