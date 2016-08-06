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كيندال جينر في 10 إطلالات بالـ جينز ونصائح للحصول عليها

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السبت 06-08-2016 08:09

اشتهرت العارضة الأنيقة كيندال جينر Kendall Jenner بإطلالاتها اليومية البسيطة وغير المتكلفة، ويبدو أن الجينز هو سر أناقتها مع التنسيقات المريحة التي تتألق بها أثناء تنقلاتها بين عروض الأزياء، أو في شوارع لوس أنجلوس.

تعتمد اختيارات جينر للجينز على عاملين أساسيين، هما الراحة والأناقة، فنجدها تختار بنطلونات عصرية بتصاميم وقصَّات حديثة، وتنسِّقها مع قمصان ناعمة وبسيطة لتحصل على إطلالات عملية مريحة، مثل إطلالتها الأنيقة بالقميص القصير وقبعة القش والنظارة الشمسية الجميلة والحذاء العصري من ستيلا مكارتني Stella McCartney، وفي بعض الأحيان تضيف جينر قطعة ثالثة إلى إطلالتها حتى تزيد من أناقتها وجاذبيتها، فللمعاطف الطيفية الطويلة أثر جميل على عديد من إطلالاتها كما نشاهد في الصور أعلاه.

وعلى الرغم من بساطة التنسيقات التي ترتديها جينر إلا أننا نجدها تحرص دوماً على اختيار الإكسسوارات المناسبة لإطلالتها ابتداء من الأحذية العصرية المريحة، وانتهاء بالإضافات الرائعة مثل القبعات والنظارات الشمسية، فاتبعي أسلوب كيندال لتحصلي على إطلالة صيفية جميلة و شاركينا برأيك.

وقد جمعنا لك 10 إطلالات مختلفة لتلهم أناقتك اليومية، فشاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي