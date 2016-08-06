بالصور.. مشروعات رصف بتكلفة 13 مليون جنيه في مركزي مغاغة والعدوة بالمنيا‎

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم السبت، أن المحافظة بصدد تنفيذ عدد من مشروعات رصف الطرق على مستوى مراكز المنيا خلال الخطة الموحدة للعام المالي 2016 /2017، ومشروعات طبقًا للمستهدف الجغرافي بالإضافة إلى مشروعات رصف بمشاركة من الصندوق الاجتماعي.

وصرحت المهندسة ايفيت إسحق مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن هناك 20 مشروعًا للرصف بمركز مغاغة تنفذها مديرية الطرق والنقل، منها 12 مشروعًا من مشروعات الرصف للخطة الموحدة للعام المالي 2016/2017، بطول 7,2 كم و بتكلفة إجمالية 6 مليون و 385 ألف جنيه، وبالنسبة لرصف مشروعات الاستهداف الجغرافي بمركز مغاغة هناك 7 مشروعات بطول 2,55 كم وباعتماد قدره 2 مليون و 450 ألف جنيه، ومشروع آخر من مشروعات الصندوق الاجتماعي باعتماد يقدر بنحو 2 مليون​ ​و 20 ألف جنيه.

و في مركز العدوة هناك 10 مشروعات للرصف منها 6 مشروعات بمركز العدوة للخطة الموحدة، بطول 3,5 كم و بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليون و 52 ألف جنيه، و 3 مشروعات من الاستهداف الجغرافي بطول 1,85 كم بتكلفة قدرها مليون و 726 ألف جنيه، ومشروعًا آخر للصندوق الاجتماعي بطول 2 كم و باعتماد يقدر بنحو 2 مليون و 100 ألف جنيه.

وأوضح المهندس محمود طه مدير عام وحدة الرصف، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف و التوسعة لطريق عزبة علي باشا المؤدي إلى مدرسة القرية بمركز و مدينة مغاغة، ورصف مداخل كوبري قرية اطسا و تخطيط المدخل الجنوبي بمركز سمالوط، والانتهاء من أعمال التخطيط لمركز بني مزار ، كما يجرى حاليًا الانتهاء من رصف قرية كفر لبس بمركز أبوقرقاص.