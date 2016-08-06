دراسة كولومبية: واقى الشمس قد لا يمنع الاصابة بسرطان الجلد

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كولمبيون، حيث أفادت أن واقى الشمس قد لا يمنع الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضح الباحثون من معهد “Evaluacion Technoloica” الكولومبى، أن واقى الشمس قد يكون غير فعال فى الوقاية من سرطان الجلد، ولكن هذه النتائج لم تغير المبادئ التوجيهية للصحة، ونحن لا نزال نضع واقى الشمس.

وقام المؤلفون الرئيسيون الدكتور انجريد اريفالو رودريجيز والدكتور غييرمو سانشيز، بتقييم مدى فعالية واقى الشمس وغيره من تدابير الحماية، مثل ارتداء القبعات أو النظارات الشمسية أو البقاء فى الظل، وذلك لمنع سرطان الجلد.

وركز الباحثون خلال بحثهم على ما يعرف باسم الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية الجلدية، التى تشكل الغالبية العظمى من حالات الإصابة بسرطان الجلد.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى شملت على أكثر من 1600 شخص لأكثر من أربع سنوات، أنه لا يوجد تغيير جذرى فى عدد حالات السرطان الجديدة المكتشفة على للأشخاص الذين يستخدمون واقى الشمس كل يوم أو فى بعض الأحيان.

وأضاف الباحثون أن التعرض للشمس المزمن يسبب نحو 60% من الأورام الميلانينية التى يجب أن تلهم الناس على استمرار الحماية من أشعة الشمس.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس من شهر أغسطس الجارى.