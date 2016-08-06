“حسين فهمي” يناقش أزمة إندثار الصحافة الورقية ببرنامج «زمن»

يناقش الفنان حسين فهمي كواليس عالم الصحافة، اليوم السبت في حلقة جديدة من برنامج “زمن” ليسلط الضوء على الدور الذي لعبته “السلطة الرابعة” المصرية على مدار أكثر من 150 عامًا في كافة النواحي المصرية.

ويستعرض “فهمي” خلال جولة في عدة صحف ومطابع أهم التحديات التي تواجه الصحافة الورقية في مصر حاليا في مواجهة الصحافة الإلكترونية، وهل أوشكت الصحافة المطبوعة على الإندثار، وذلك خلال روايات شهود عيانن وأصحاب المهنة من رؤساء تحرير، وعمال طباعة وبائعو الصحف، متجولا داخل المطابع والأقسام الفنية المختلفة في أعرق الصحف المصرية والعربية.

ويحل الشاعر جمال بخيت، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، والكاتب والمؤلف وعضو المجلس الأعلى للصحافة “صلاح عيسي”، ورئيس تحرير موقع “مصراوي” سامي مجدي، وأشهر بائع صحف في ميدان التحرير “رمضان فارس”، وعدد آخر من أقدم عمال الطباعة بمؤسسة “روزاليوسف” ضيوفًا بالبرنامج لمناقشة القضية.

يذكر أن برنامج زمن يذاع على فضائية “الغد” في تمام العاشرة مساء اليوم ، السبت.