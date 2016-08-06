الجيش السوري يقضي على مجموعة مسلحة تسللت باتجاه إحدى النقاط العسكرية بريف حماة

أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم السبت بأن وحدة من الجيش السوري، قضت على مجموعة مسلحة، تسللت من محطة القطار باتجاه إحدى النقاط العسكرية في محيط محطة “الزارة” لتوليد الكهرباء الحرارية في ريف حماة الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن المصدر قوله ” إن مجموعة مهام خاصة من وحدات الجيش السوري العاملة في درعا، نفذت كمينا محكما لسيارة تقل مسلحين على طريق “طفس – اليادودة” بالريف الغربي، ما أسفر عن تدمير السيارة بما تحويه من أسلحة وعتاد حربي ومقتل جميع من بداخلها من مسلحين.

وأضاف المصدر ” أن وحدات من الجيش السوري، دمرت سيارتين مزودتين برشاشات، وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة في أم شرشوح وتلبيسة بريف حمص.

وأشار المصدر إلى أن عناصر من تنظيم جبهة النصرة المسلح المعارض قامت فجر اليوم، بالهجوم بأعداد كبيرة على محور الكليات العسكرية جنوب حلب، وإن الوحدات المدافعة عن الكليات خاضت بمساندة سلاحي الجو والمدفعية معارك عنيفة معهم وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد و العتاد، منوها إلى أن وحدات من الجيش دمرت – أمس – مقري قيادة وعددا من العربات ومربضي مدفعية للتنظيمات المسلحة، وأوقعت 8 قتلى على الأقل بين صفوفها في درعا.

أ ش أ