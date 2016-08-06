بالصور.. إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة في حملة مكبرة بالأقصر

واصل قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، اليوم السبت، حملته المكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات بمنطقة حي جنوب بمدينة الأقصر، والتي تشوه منظر الطريق وتستغله دون دفع الحقوق المالية للإعلان.

وقال المهندس أشرف عبد الهادى مدير قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية ،إن تلك الحملة تأتي بناء على تعليمات العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، بإزالة كافة اللافتات والإعلانات المخالفة، وأيضًا رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، لتحقيق السيولة المرورية والمنظر الحضاري للمدينة.