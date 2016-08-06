محمد هاني يوضح حقيقة عرض المعايشة في بازل

قال محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، إنه لا يعلم شيء عن الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود عرض معايشة له في صفوف فريق بازل السويسري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح هاني في تصريحات للصحفيين صباح اليوم السبت: “لم يصلني أي عروض في الفترة الحالية”.

وأضاف لاعب الأهلي الشاب: “أرفض فكرة المعايشة والاختبار في أحد الأندية الأوروبية”.

وأشار هاني إلى أنه يتطلع لخوض تجربة احتراف مباشرة دون الخضوع لأي اختبارات في أي من الأندية الاوروبية.

وكشف لاعب الأهلي الذي تم تصعيده وقت تولي المدرب الإسباني “خوان كارلوس جاريدو”، عن أن تجربة المعايشة تعد فترة وانتهت بالنسبة له، خصوصًا وأنه كان من الممكن قبولها عند تصعيده في وقت سابق، لكن الآن أصبح الوضع مختلف بعد أن أصبح أحد عناصر الفريق الأول التي تشارك مع الأهلي محليًا وإفريقيًا.