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السيسي يطالب المصريين بالتبرع لصالح «جامعة زويل»

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السيسي يطالب المصريين بالتبرع لصالح «جامعة زويل» السيسي يطالب المصريين بالتبرع لصالح «جامعة زويل»

وزويل (أرشيفية)

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي رحيل الدكتور أحمد زويل، مؤكداً أنه “عالم جليل فقدته ”، ودعا الحضور، خلال الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السوس الجديدة بمدينة الإسماعيلية اليوم السبت، إلى الوقوف دقيقة حداد على روحه تقديرا له ولعلمه.

وأضاف “السيسي”،  خلال كلمته بمدينة الإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السوس الجديدة، أن مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا “صرح كبير للعلم والمعرفة والتكنولوجيا”، وأن إنجازها سيتكلف 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الدكتور الراحل أحمد زويل جمع 300 مليون جنيه خلال العام الماضي، وأن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ تكلفتها 1.9 مليار جنيه.

وطالب الرئيس السيسي المصريين أن يساهموا في إكمال المشروع من خلال التبرع لصالح “مدينة زويل للعلوم”، موجهًا بتخصيص جزء في “صندوق تحيا مصر” لصالح المشروع، متابعا “نريد أن يسير هذا المشروع  طبقا للمدى الزمني المخطط له”.

وكلف السيسي القوات المسلحة بمهمة إتمام المشروع قائلاً: “القوات المسلحة مسؤولة عن اتمام المشروع سواء بدعم المصريين أو بدون دعمهم”

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