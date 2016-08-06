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ضبط موظف اختلس 25 مليون جنيه من حسابات مودعين بـ«بريد أسيوط»

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ضبط موظف اختلس 25 مليون جنيه من حسابات مودعين بـ«بريد أسيوط» ضبط موظف اختلس 25 مليون جنيه من حسابات مودعين بـ«بريد أسيوط»

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت مباحث البريد بأسيوط، من ضبط متهم متورط بالاشتراك مع موظف بريد معاشات أسيوط بتهمة الاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه من حسابات المودعين.

كانت مباحث البريد شكلت فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد الطوخي مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع الإدارة العامة بالقاهرة لكشف واقعة اختلاس 25 مليون جنيه والمتهم الرئيسي فيها وكيل مكتب بريد أسيوط “معاشات”.

وتوصلت اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة المستندات بمكتب بريد أسيوط “المعاشات” إلى تورط المتهم “أحمد.ك.أ” موظف بمكتب بريد أسيوط المعاشات ومقيم قرية موشا مركز أسيوط واشتراكه مع المتهم الأول.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث البريد من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة التي تباشر التحقيق .
> وكانت مباحث البريد تمكنت من ضبط المتهمين ” ع.ث ” و” س.ع.ع ” لاشتراكهما مع المتهم”سيد.أ”وآخرين في تزوير مستندات وأرقام “الفيزا كارد” الخاص بالمودعين من المواطنين والشركات والمطاحن للاستيلاء على المبلغ.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الرئيسي حصل على إجازة منذ شهر يونيو الماضي عقب شعوره باكتشاف وقائع الاختلاس وتحرر محضر بالواقعة 6070 إداري، وتمكن الرائد محمد عبدالرحمن من ضبط المتهم الذي توصلت إليه التحريات عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بمكتب المتهم الرئيسي.

وأكدت التحريات عقب فحص كاميرات المراقبة بمكتب البريد أن وراء الواقعة المتهم “ع.ث ” حيث التقطته الكاميرات وهو يحصل على الأموال من مكتب المتهم الرئيسي.

وفي نفس السياق كشف التحريات أن المتهم الثاني حصل على مبلغ 7 ملايين جنيه عن طريق تحويل حوالات له قام المتهم بسحبها من مكتب البريد بالقاهرة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

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