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ضبط طن مخلل بدون بيانات داخل معمل مخللات بدون ترخيص فى طنطا بالغربية

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ضبط طن مخلل بدون بيانات داخل معمل مخللات بدون ترخيص فى طنطا بالغربية ضبط طن مخلل بدون بيانات داخل معمل مخللات بدون ترخيص فى طنطا بالغربية
الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، اليوم السبت، من ضبط  طن مخلل بدون بيانات داخل معمل مخللات بدون ترخيص بقرية كنيسة دمشيت مركز طنطا.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "خالد.أ.م.ال .41سنة" مقيم بقرية كنيسة دمشيت – مركز طنطا، لقيامه بإنشاء معمل مخللات بدون ترخيص بذات الناحية واستخدامه خامات رديئة ومجهولة المصدر، وبحوزته 10 براميل مخللات متنوعة وزن البرميل 100 كيلوجرام  غير مدون عليها أى بيانات فى المحضر 28019 جنح مركز طنطا لسنة  2016، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

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