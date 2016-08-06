المعد البدني للبرازيل: نيمار بعيد عن مستواه

(إفي): اعترف المعد البدني للمنتخب الأوليمبي البرازيلي لكرة القدم ماركوس سييكساس بأن نيمار في حاجة على الأقل لمباراتين لاستعادة إيقاعه المعتاد في اللعب.

وأوضح سييكساس أنه "لم يستعد إيقاع لعبه المعتاد فالخميس الماضي خاض ثاني مباراة له في الموسم"، فيما كانت أول مباراة ضد اليابان في ودية قبل انطلاق الألعاب الأوليمبية.

وكان قائد المنتخب قد استأنف تدريباته قبل ثلاثة أسابيع مع معد بدني خاص.

وأشار سييكساس إلى اعتقاده بأن نيمار سيستعيد مستواه بعد الجولتين المتبقيتين في دور المجموعات.

وكان نيمار قد صرح عقب تعادل البرازيل السلبي أمام جنوب أفريقيا في مستهل مشاور المنتخبين في الأوليمبياد "حاولت إعطاء أقصى ما لدي في الملعب. أحيانا الأمور لا تسير على النحو المرغوب".

ومن المقرر أن تلتقي البرازيل بمنتخب العراق غدا الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.