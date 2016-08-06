رسميا - بطل أمريكا الجنوبية ينضم لمانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي في شراء عقد اللاعب مارلو مورينو من ناديه الكولومبي أتليتكو ناسيونال مقابل 4.75 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وسيتوجه صاحب الـ19 عاما مباشرة إلى ديبورتيفو لاكورونا الإسباني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتألق اللاعب الكولومبي مع فريق ناسيونال، فقاده للتتيوج بكوبا ليبرتادورس (المعادلة لدوري أبطال أوروبا) هذا العام.

وكان مورينو أحد عناصر منتخب كولومبيا في كوبا أمريكا الأخيرة، التي احتل فيها المركز الثالث.

ويعتبر مورينو سابع صفقات سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتداب إلكاي جوندوجان الألماني، آرون موي الأسترالي، نوليتو الإسباني، أوليكساندر زينشينكو الأوكراني، ليروي ساني الألماني وجابرييل جيسوس البرازيلي.