رئيس الوزراء: قناة السويس الجديدة بداية حقيقية للانطلاق الاقتصادى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قناة السويس الجديدة باكورة المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق هو بداية حقيقية نحو انطلاقة اقتصادية، ويهدف لتحويل قناة لسويس إلى منطقة تنموية متكاملة تشمل مناطق صناعية تجارية سكنية لوجيستية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة ومرور 60 عامًا على تأميم قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة، أن هذا المشروع يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مجالات تنموية حقيقة على أرض سيناء وربطها بباقى محافظات مصر.

وتابع: "تبلغ المساحة المخطط تنميتها 460 كيلو متر، وتعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتتكون من ميناء غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلة وميناء الأدبية، والعين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور.