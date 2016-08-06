أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: قناة السويس الجديدة بداية حقيقية للانطلاق الاقتصادى

Google+ Print
رئيس الوزراء: قناة السويس الجديدة بداية حقيقية للانطلاق الاقتصادى رئيس الوزراء: قناة السويس الجديدة بداية حقيقية للانطلاق الاقتصادى
كتب: سمير حسنى – محمد شعلان

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قناة السويس الجديدة باكورة المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق هو بداية حقيقية نحو انطلاقة اقتصادية، ويهدف لتحويل قناة لسويس إلى منطقة تنموية متكاملة تشمل مناطق صناعية تجارية سكنية لوجيستية.

 

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة ومرور 60 عامًا على تأميم قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة، أن هذا المشروع يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى إنشاء مجالات تنموية حقيقة على أرض سيناء وربطها بباقى محافظات .

 

وتابع: "تبلغ المساحة المخطط تنميتها 460 كيلو متر، وتعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتتكون من ميناء غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلة وميناء الأدبية، والعين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية