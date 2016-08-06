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باوزا: أحلم بالتتويج ببطولة مع الأرجنتين

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باوزا: أحلم بالتتويج ببطولة مع الأرجنتين باوزا: أحلم بالتتويج ببطولة مع الأرجنتين

(إفي): قال إدجاردو باوزا المدرب الجديد لمنتخب الأرجنتين إنه يحلم بالفوز بالبطولات مع الألبيسيليستي، وإن ليونيل ميسي "ربما" يغيب عن المباراة المقبلة لمنتخب بلاده.

وأكد "اليوم الذي لا أعتقد فيه أنني قادر على الفوز ببطولة سأتجه لشيء آخر. أحلم بهذا منذ اليوم الأول الذي هاتفوني فيه، أحلم بالتتويج، إذا لم يكن هذا هو حلمي لم أكن لأدرب وبالأخص الأرجنتين".

وأوضح "تشعر الأرجنتين بإحباط الوصول لثلاث مباريات نهائية وخسارتها جميعا، لكن الأمر أصبح من الماضي، أود كتابة قصة جديدة".

كما أبرز المدرب أنه كان "يتفهم" دوافع اعتزال ميسي اللعب دوليا مع الأرجنتيني، مشيرا إلى أنه سيحاول لقاءه "للحديث عن كرة القدم".

وتابع "بعد هذا الحوار سنرى ما يحدث. سأتكلم عن كرة القدم، من السهل الحديث عن كرة القدم. سنتناقش حول نهائي كوبا أمريكا المئوية وأشياء أخرى. هذه المحادثات تكشف هوية المتكلمين. وهذا الحوار سيؤدي إلى قرار فيما بعد".

إلا أن باوزا عاد واعترف بأن مهاجم فريق برشلونة الإسباني "ربما" يغيب عن منتخب بلاده في مباراته المقبلة لأنه "لم يقل شيئا بعد".

يذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الثالث في تصفيات المونديال بـ15 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحبتي المركز الأول والثاني أوروجواي والإكوادور ولكل منهما 17 نقطة.

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