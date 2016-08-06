بالفيديو - نيوكاسل ' بينيتث ' يسقط في بداية مشواره بالدرجة الثانية

(إفي): استهل نيوكاسل بقيادة مدربه الإسباني رافاييل بينيتث الموسم الجديد بدوري القسم الثاني الإنجليزي بالخسارة بهدف نظيف أمام فولام.

وخسر نيوكاسل بهدف لمات سميث بالرأس من ضربة ركنية قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح الفريق الذي يدربه الصربي سالفيسا يوكانوفيتش أول ثلاث نقاط في الموسم.

ويستضيف نيوكاسل فريق هادرسفيلد تاون يوم السبت المقبل 13 أغسطس في الجولة الثانية من المسابقة.

وكان بينيتث - مدرب ليفربول وفالنسيا وريال مدريد السابق - قد تولى مهمة نيوكاسل في شهر مارس الماضي أملا في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.